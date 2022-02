Calcio Eccellenza: Savignanese, hurrà cul campo del Del Duca: 1-2

Sport

Savignano sul rubicone

| 20:57 - 13 Febbraio 2022

Le due squadre prima del via (foto FB Savignanese).

Colpo esterno della Savignanese, che espugna 1-2 la tana della Del Duca Grama rimontando nella ripresa. Avvio di gara subito vivace. Prima i nostri insidiosi con Lambertini che mette alto su punizione di Turci, poi Marra al 14′ sblocca il match insaccando un cross di El Bouhali. I gialloblù reagiscono, ma dal dischetto Benincasa, atterrato dal portiere Sarini, non trasforma il penalty fischiato dall’arbitro (17′). La Savignanese insiste, purtroppo però Pacchioni non trovano il bersaglio grosso di testa (23′ e 38′) e si vede respingere dal redivivo Sarini un calcio di punizione (45′).

In avvio di seconda frazione la Savignanese finalmente trova il meritato pari. Altro rigore, questa volta per fallo di Stefano ai danni di Pacchioni, e Zoffoli non sbaglia, infilando in rete l’1-1. Passa una decina di minuti e El Bouhali si fa espellere per doppia ammonizione, lasciando la Del Duca in inferiorità numerica. A questo punto i ragazzi di mister Montanari, al cospetto oggi della formazione che ha allenato per tanto tempo, tentano il colpo di coda per vincere la sfida. E, complice anche il rosso a Stellacci che costringe in nove i locali, riescono a trovarlo. Merito di Pacchioni, che all’86’ devia sottomisura una punizione di Turci, e regala ai compagni tre punti preziosissimi per morale e classifica.

Il tabellino

Del Duca Grama: Sarini, Bertozzi, Stellacci, Gordini (88′ Donati), Colombo, Stefano, Cassani (68′ Maretti), El Bouhali, Protino, Marra, Mantovani (60′ Battiloro (75′ Borgini)) A disp: Vernacchio, Ilboudo, Donati, Borgini, Buda, Maretti, Battiloro, Tombetti, Donati. All Cassani

Savignanese: Fusconi, Battistini (71′ Mancini), Mazzarini (89′ Andreoli), Guidi, Varrella, Lambertini, Zoffoli, Nicolini (76′ Zammarchi), Pacchioni (88′ Pacchioni),Turci, Benincasa (78′ Tourè) A disp: Rossi, Santoro, Bergnesi, Andreoli, Mancini, Pasini, Sbrighi, Zammarchi, Tourè. All Montanari

Reti: 14′ Marra, 46′ rig Zoffoli, 86′ Pacchioni

Note. Ammoniti: Benincasa, Stefano, Zoffoli, Guidi. Espulsi: El Bouhali, Stellacci