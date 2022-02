Ragazzo di Poggio Torriana picchiato a sangue fuori dalla discoteca: all'ospedale

Cronaca

Misano Adriatico

| 20:27 - 13 Febbraio 2022

É stato trovato a terra, disteso all'esterno di una discoteca di Misano, con i segni in volto di un'aggressione. La scorsa notte (tra il 12 e il 13 febbraio) un 25enne di Poggio Torriana è stato soccorso dal personale del 118, allertato da una telefonata. Trasportato in ospedale, prima a Riccione e in seguito a Rimini, al giovane sono stati riscontrati traumi multipli facciali e al costato. I Carabinieri di Riccione, allertati dal personale medico, hanno avviato le indagini. Il ferito era in stato di shock: per lui una prognosi di 30 giorni.