Calcio D, il Cattolica ancora ko: al Calbi passa il Caldiero Terme 1-2

| 19:12 - 13 Febbraio 2022

Il Cattolica, pur dando sei segnali di miglioramento, esce nuovamente sconfitto dal Calbi per 1-2 per mano del Caldiero Terme, una squadra dal collettivo collaudato in cui spiccano Visentin, Zerbato e Viviani.

Primo tempo di marca della squadra veneta che ha segnato due reti. La prima rete 12’ con bomber Zerbato che ha anticipato tutti su cross di Manarin. Il Cattolica ha avuto due occasioni di D’Angelo (miracolo del portiere) e Fabretti (botta da fuori area deviata dal portiere). Al 39’ azione fotocopia al primo gol: raddoppio di Boldini su assist di Manarin a conferma della fragilità difensiva della squadra giallorossa (37 reti subite, nessuno ha fatto peggio).

Nella ripresa il Cattolica, con il cambio di modulo (difesa a quattro) e pur perdendo Leonetti per infortunio, ha reagito creato occasioni e ha riaperto la partita alla mezzora con una rete di Semprini con un bel tiro da fuori area dopo una corta respinta della difesa. Da segnalare che nelle file giallorosse ha debuttato il centrocampista Fabio Sakaj, classe 1998, arrivato nella immediata vigilia, proveniente dal Sestri Levante, ex Vis Artena e Pianese.

Ora la classifica è pesante: ultimo posto in solitudine (10 punti) con a 11 Spinea, a 12 Ambrosiana, a 14 San Martino Speme: tutte e tre le avversarie hanno una partita da recuperare. Domenica trasferta sul campo delle Dolomiti Bellunesi.

Il tabellino

CATTOLICA - CALDIERO 1-2

CATTOLICA (3-4-3): Scotti: Carnicelli (8’ st Semprini), D’Angelo, De Vito; Morri (26’ st Mengucci), Sakaj, Sami (41’ st Montesi), Pipoli; Padulano, Leonetti (4’ st Rabbeni), Fabretti (13’ st Abubakar). A disp.: Fabbri, Nanni, Moricoli, Cocchi. All.: Bardi.

CALDIERO (4-3-1-2): Aldegheri; Rossi, Cacciatore (11’ st Baschirotto, 31’ st N’Ze), Baldani, Braga; Fornari, Filiciotto, Viviani (21’ st Cherubin); Manarin; Boldini (44’ st Burato), Zerbato (38’ st Tronco). All.: Kuqi, Martone, Lerco, Rossignoli. All.: Chiecchi.

Arbitro Menicucci di Lanciano.

Reti: 12’ pt Zerbato, 40’ pt Boldini, 31’ st Semprini.

NOTE: spettatori 300. Ammoniti D’Angelo, Sakaj, Padulano, Cacciatore. Angoli 3-11.