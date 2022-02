Calcio Eccellenza: Tropical Coriano sconfitto 2-1 in casa dal Sanpaimola

Sport

Coriano

| 16:39 - 13 Febbraio 2022

Maglia Tropical Coriano.



Tropical Coriano - Sanpaimola 1-2



TROPICAL CORIANO: Pollini, Galassi, Perazzini, Stanco, Anastasi, Costantini, Vagnarelli (69' Fabbri), Mularoni (86' Caldari); Canini, Vitaioli (63' Greppi), Tomassini (79' Tonini).

In panchina: Bascucci, Deluigi, Palazzi, Santarini, Matteoni.

All. Bucci.

SANPAIMOLA: Santopolo, Mazza, Cerasuolo, Mengolini, Landini, Ragazzini, Suzzi, prati, Bonavita, Pagani, Alessandrini.

In panchina:Baldani, Galassi, Simeoni, Mazzacan, Cornacchione, Diaby, Regoli, Strazzari, Carbone.

All. Tinti.



ARBITRO: Bruschi di Ferrara.

RETI: 19' rig. Prati, 34' Stanco, 59' Mengolini.

AMMONITI: Anastasi, Stanco.

NOTE: recupero 1' pt, 4' st.



CORIANO Dopo trenta secondi Pollini subito decisivo, il portiere di casa si distende e devia in corner il tiro di Pagani. Ospiti in vantaggio su rigore fischiato per un fallo su Bonavita e trasformato da Prati. Al 21' lo stesso Bonavita ha la palla del raddoppio, ma a tu per tu con Pollini si fa respingere il tiro dall'estremo difensore avversario. Al 34' il pareggio del Tropical Coriano nasce da un'iniziativa di Canini che si libera e serve Stanco al limite. Il rasoterra potente e angolato supera Santopolo. A inizio ripresa Sanpaimola in vantaggio sugli sviluppi di un corner, grazie a Mengolini che risolve una mischia. Al 61' ci prova Perazzini da fuori area, ma la potente conclusione termina a lato. Al 93' Bonavita spreca la palla del tris con una conclusione debole dall'interno dell'area.