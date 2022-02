Covid Rimini: nessun decesso, media settimanale scesa da 805 a 467 casi

Attualità

Rimini

| 15:11 - 13 Febbraio 2022

Bollettino Covid 13 febbraio 2022.

Nessun decesso di pazienti affetti da Covid nel nostro territorio, in regione 29 decessi totali, età media 81 anni.



I nuovi casi nel riminese sono 377, in settimana 3269. Media settimanale 467, in calo (805 la settimana precedente, 1140 quella prima ancora, rispettivamente -42% e -59%). In regione 4.401 casi su 25.824, tasso di positività al 17%.



Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono 9 i pazienti in terapia intensiva. in regione sono 121 (-5), 59 (-3) non vaccinati e 62 (-2) vaccinati. Nei reparti Covid si scende a quota 2068 ricoveri (-19).