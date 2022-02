Volley B, Titan Services battuta ad Alba Adriatica 3-1

Sport

Repubblica San Marino

| 12:37 - 13 Febbraio 2022

Il coach Stefano Mascetti.

Brutta sconfitta della Titan Services che cede per 3-1sul campo dell’Iseini ultima in classifica dopo una partita giocata decisamente sottotono. “Abbiamo meritato di perdere – è lo spietato commento di coach Stefano Mascetti nel post partita – Abbiamo tenuto il nostro livello solo nel secondo set. Nel primo, non abbiamo proprio giocato, vittime di tanti errori in attacco e ricezione. Nel terzo siamo sempre stati vicini nel punteggio ma sempre dietro agli abruzzesi e nel quarto non siamo stati incisivi. Loro hanno avuto più voglia di noi di vincere e hanno disputato un’ottima partita. In definitiva, abbiamo perso contro una squadra contro la quale dovevamo raccogliere qualche punto”. Ora il cammino salvezza dei titani potrebbe complicarsi. Già questo mercoledì sale al Pala Casadei di Serravalle la capolista Montesi Pesaro per recuperare la decima giornata di campionato. Sabato 19 Capitan Lazzarini & Co. viaggiano a Falconara Marittima per affrontare una diretta concorrente alla salvezza e, dopo una settimana, confronto interno con l’altra big del campionato, la Paoloni Macerata.

IL TABELLINO

Iseini Alba Adriatica – Titan Services 3-1

Iseini Alba Adriatica Iseini. Ragoni 11, Cacchiarelli (L1), Stipa 9, Gentilucci 6, De Matteis 5, Traini, Rossetti 21, Cretone 5. N.E. Di Carlo, Foglia (L2), Di Pentima. Ace: 3. Muri punto: 4. All. Alessandro Brutti.

Titan Services. Kiva 11, Frascio 14, Rondelli 4, Bernardi 7, Carigi 1, Benvenuti 14, Bacciocchi (L). N.E.: Pancotti, Borghesi, Ricci, Zonzini. Ace: 3. Muri punto: 13. All. Stefano Mascetti.

Arbitri: Luigi La Torre (1°), Emanuela Fabri (2°).

PARZIALI: 25/18 16/25 25/20 25/21

Classifica serie B maschile. Montesi Pesaro 25, Paoloni Macerata 24, Bontempi Casa Collemarino 24, Us Volley 79 Civitanova Marche 20, La Nef Osimo 19, Ventil System San Giovanni in Marignano 16, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 16, Titan Services San Marino 14, Novavolley Loreto 13, Volley Potentino Macerata 12, Iseini Alba Adriatica 6, Romagna Banca Bellaria 3.

Prossima partita. Titan Services – Montesi Pesaro, mercoledì 16 febbraio alle 21 a Serravalle (recupero della decima giornata di campionato).

Altri recuperi.

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Picena).

Titan Services – Ventil System San Giovanni in Marignano (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle).

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (rinviata a data da destinarsi).

La Nef Osimo – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).

Novavolley Loreto – Titan Services (rinviata a data da destinarsi).