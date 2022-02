Scontro tra due auto a Miramare, una si cappotta: donna trasportata in ospedale

Cronaca

Rimini

| 12:15 - 13 Febbraio 2022

Le due auto coinvolte nell'incidente.



Scontro questa mattina in viale Cavalieri di Vittorio Veneto, a Miramare. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto, una Panda e una Fiat 500, hanno impattato violentemente mentre procedevano in direzione mare. Erano circa le 12, ad avere la peggio la Fiat 500: immediati i soccorsi a una donna, trasportata dagli operatori del 118 all’Infermi di Rimini per le cure del caso. Pare che abbia rimediato solo qualche contusione, oltre un comprensibile spavento. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.