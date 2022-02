Amministrative Riccione, Attilio Cenni ufficializza la sua candidatura: ‘Attendo proposte, sono disponibile al dialogo con tutti’

Attualità

Riccione

| 10:10 - 13 Febbraio 2022

Attilio Cenni.

A quello, non ufficiale, ma scontato, di Claudio Cecchetto, si aggiunge il nome di Attilio Cenni alla corsa a primo cittadino per le prossime amministrative a Riccione. Cenni, imprenditore, albergatore, qui ha già avuto un ruolo amministrativo, come assessore al Bilancio e alla Pubblica Istruzione, suo padre fu primo cittadino della Perla verde, dopo aver commissionato un sondaggio a Staff&Call, agenzia di marketing e ricerca sociale multichannel, sul proprio gradimento, ha reso pubblica, in una conferenza stampa, la sua intenzione di candidarsi, stilando qualche punto del suo programma e le sue intenzioni di base.



A chi, nel sondaggio, lo ha collocato a destra, a chi lo vede più a sinistra, lui risponde di essere aperto al dialogo. “Potrei chiedere a Renata Tosi di correre con me, visto che è il suo intento, le chiederei di essere il mio vice, è una donna bella e competente, sarebbe un’ottima ambasciatrice di Riccione”.



Si presenta con due liste, “Riccione Buonsenso”, composta da24 riccionesi imprenditori e professionisti, e “Noi a Riccione”, un gruppo di rappresentanti delle comunità straniere che vivono e lavorano a Riccione. La sua sarà una lista a maggioranza femminile, con un’età medio giovane. Inoltre Cenni si auspica la presenza degli albergatori, il fulcro dell’economia riccionese: “devono partecipare all’amministrazione della nostra città”.



Per il suo programma tra i punti focali c’è l’attenzione ai più deboli, la manutenzione delle strade, sfruttare il vicino porto di porto verde per ampliare le funzioni portuali di Riccione. E per il capitolo sicurezza ha proposto già alle Forze dell’ordine la sua strategia: quella di creare dei cordoni all’entrata della stazione ferroviaria e creare una sorta di “filtro” dal quale solo chi non ha precedenti può passare, oltre a presidi fissi sparsi per le zone più “calde” della città.