Rimini, dall’impresa 'full digital' al lavoro in smart working, al via tre laboratori per le donne che lavorano

Attualità Rimini | 09:05 - 13 Febbraio 2022 Proseguono i laboratori gratuiti organizzati dall’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini. Valorizzare la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, favorire l’accesso al lavoro, e i percorsi di carriera, promuovere progetti di welfare aziendale finalizzati al miglioramento della qualità della vita sono gli obiettivi del progetto Lavoro! Libere Tutte – 4.0 che propone altri tre laboratori gratuiti sui temi più attuali dell’economia. Organizzati insieme a Cescot e Demetra Formazione e rivolti a donne che lavorano in imprese, enti, studi professionali, i laboratori hanno l'obiettivo di favorire la crescita personale e professionale delle donne e sostenerle nel mantenere il posto di lavoro o progredire nella carriera.

I prossimi laboratori in partenza L’impresa “full digital” è un laboratorio che porta le iscritte alla scoperta di strumenti digitali come: Slack, Trello, Canva e Social like a pro (12 ore – dal 15 febbraio) L’impresa 2030 è invece un laboratorio nato con l’obiettivo di trasmettere piccoli accorgimenti per ridurre gli sprechi e ottimizzare i costi con esempi di come si possa fare risparmiare le imprese e fare bene all’ambiente (12 ore – dal 18 febbraio) Lavorare bene in smart working è invece il laboratorio sugli aspetti organizzativi, legali, psicologici e relazionali del lavoro da remoto. (12 ore – dal 4 marzo) La partecipazione – riservata alle lavoratrici di imprese, studi ed enti della Provincia di Rimini (sede e/o unità operativa) è gratuita. È obbligatoria l’iscrizione. Le iscrizioni sono prese in ordine di arrivo, fino ad un massimo di 15 partecipanti a laboratorio. < Articolo precedente Articolo successivo >