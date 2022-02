Rimini: armi, proiettili e droga nella loro abitazione abitazione, coppia in manette

Cronaca

Rimini

| 08:48 - 13 Febbraio 2022

Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi e munizioni e spendita di denaro falso. Per questo un tunisino di 37 anni e la compagna cubana di 48 sono stati arrestati dalla polizia Locale di Rimini dopo una perquisizione nella loro abitazione in piazzale Cesare Battisti a Rimini, avvenuta ieri notte, verso l'una e trenta. I controlli hanno permesso di trovare tre grammi di cocaina oltre a due coltelli a serramanico ancora intrisi della sostanza stupefacente. In una scatola di cartone a fianco del comodino, invece, gli agenti hanno rinvenuto 25 cartucce per pistola di vario calibro, 1.100 pesos cubani e un paio di banconote da 20 euro risultate false. La coppia si trova agli arresti in attesa dell’udienza di convalida.