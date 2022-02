Calcio RSM, hurrà per Juvenes-Dogana e Cailungo

Sport

Repubblica San Marino

| 20:13 - 12 Febbraio 2022

L'esultanza del Cailungo (Foto FSGC).

Regala più di un risultato a sorpresa il sabato della 20° giornata di campionato. È la giornata del riscatto di Juvenes-Dogana e Cailungo, che trovano la seconda vittoria nel torneo e, a braccetto, si avvicinano minacciosamente al San Giovanni, piegato dal Faetano. Più in su, la Libertas vince nettamente la sfida al Murata e si prende il quarto posto a spese della Virtus, in attesa di sapere se domani il Pennarossa sarà in grado di fare altrettanto. La gara di Fiorentino si anima nella ripresa. Giovagnoli porta in avanti i granata 5’ dopo l’intervallo con un magistrale calcio di punizione; poi è Aruci, su rigore, a firmare il raddoppio, prima che Nigretti arrotondi definitivamente nel recupero, esplodendo il suo primo grido di esultanza da quando è approdato alla corte di Gabriele Cardini. Avanza la Libertas e avanza anche il Faetano, che vince di misura il confronto con il San Giovanni e si issa in settima posizione traendo massimo beneficio della giornata storta della Folgore, superata di misura dal Cailungo. Anche a Montecchio, come a Fiorentino, la gara si sblocca solo nella ripresa: al 65’ Tamburini porta in avanti i gialloblù di Girolomoni, immediatamente raggiunti da Mema. Il gol da tre punti lo mette a segno Fall nello scorcio finale di gara, consentendo così al Faetano di allungare la striscia positiva inaugurata tre gare prima e di entrare nella metà superiore della graduatoria. All’opposto, Folgore-Cailungo si sblocca immediatamente: il vantaggio rossoverde firmato Urbinati, a segno dopo appena 3’, viene poi protetto dagli uomini di Protti fino al fischio di chiusura, il che consente alla banda di Borgo Maggiore di fare cifra tonda e – come detto – di avvinarsi alla 12° posizione occupata dal San Giovanni. Ma non da sola, perché contemporaneamente anche la Juvenes-Dogana riscatta un periodo a dir poco opaco e rilancia la propria candidatura a posizioni più nobili, con vista sul Turno Preliminare. Per la squadra di Amati si tratta del secondo successo stagionale e la curiosità è che anche il primo, come quello odierno, era stato ottenuto a spese del Domagnano. Il match winner di Acquaviva è Eric D’angeli: è lui a capitalizzare, poco prima del quarto d’ora, il contropiede del vantaggio ed è sempre lui a mettere lo zampino anche sul raddoppio, mentre il Domagnano non trova reti e non può evitare la sconfitta che mette repentinamente fine alla mini-striscia positiva con cui i Lupi erano presentati al confronto odierno. Domani il Fiorentino potrebbe operare un doppio sorpasso: ai danni della squadra giallorossa e del Murata, entrambe rimaste a quota 17.

I TABELLINI

Folgore - Cailungo 0-1

FOLGORE

Gueye, Sabbadini, Spighi (dall’80’ Sottile), Piscaglia, Francioni, Hirsch (dal 63’ Garcia), Golinucci, Pasini, Fedeli, Docente, Giardi (dal 63’ Dormi)

A disposizione: Mignani, Nucci, Cerquetti, Astolfi

Allenatore: Omar Lepri

CAILUNGO

Gallinetta, Ricci, Iuzzolino, Grieco, Quaranta, Liverani (dal 67’ Ferrari), M. Muccioli (dal 73’ Senja), A. Muccioli (dall’87’ Marinaro), Benedetti (Dal 73’ Morri), Urbinati, L. Cecchetti (dall’87’ M. Cecchetti)

A disposizione: La Monaca, Censoni

Allenatore: Cristian Protti

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Andrea Guidi, Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Luca Tura

Ammoniti: Hirsch, Francioni, Pasini, Ricci, Grieco

Marcatori: 3’ Urbinati

Domagnano - Juvenes Dogana 0-2

DOMAGNANO

Colonna, Nanni (dal 58’ Parma), Mazzavillani, Bacchiocchi, Olivieri, Grieco (dal 76’ Faetanini), Gaiani, Morena (dal 58’ Gabellini), Angelini, Ceccaroli, Fancellu (dall’83’ Averhoff)

A disposizione: Ermeti, Ricchi, Bara

Allenatore: Massimo Mancini

JUVENES-DOGANA

Gobbi, Neri, Cevoli, Acquarelli, Cisternino, Boldrini, Baldazzi, Michelotti, D’angeli, Baldini, Merli

A disposizione: Muccioli

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Alfonso Gallo, Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Domenico De Giroloma

Ammoniti: Grieco, Ceccaroli, Boldrini

Marcatori: 12’ e 32’ D’angeli

Libertas - Murata 3-0

LIBERTAS

Zavoli, Moretti, Fraternali, Barretta, Ruiz (dal 79’ Ndao), Patregnani (dal 63’ Cuomo), A. Gasperoni, Giovagnoli (dall’85’ Morelli), Flores, Aruci, Nigretti

A disposizione: Gentilini, Giorgini, Stacchini, Dolente

Allenatore: Gabriele Cardini

MURATA

Castelgrande, Valentini (dall’89’ Gori), Bertozzi, Vitaioli, Carlini (dal 59’ Ricci), Genghini, Cangini, Toccaceli, Pari (dal 63’ Babboni), Bruma, Bernardi

A disposizione: Terenzi, Lelli

Allenatore: Achille Fabbri

Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: Carlini, Barretta, Vitaioli, Ruiz, Valentini

Marcatori: 50’ Giovagnoli, 53’ rig. Aruci, Nigretti

San Giovanni - Faetano 1-2

SAN GIOVANNI

De Angelis, Paoloni, Senja (dal 90+2’ Cecchetti), Conti, Berardi, De Biagi (dal 75’ Lisi), Strologo (dal 75’ Tasini), Magnani, Grillo, Mema, Montebelli

A disposizione: Montagna, Matteoni, Perotto, Satalino

Allenatore: Marco Tognacci

FAETANO

Marino, Federico, Fatica, Romagna (dal 60’ Soumah), Pini (dal 53’ Tamburini), Fall, Palazzi, Giardi, Tomassoni, Kalemi (dal 75’ Russo), Magno (dal 75’ Igbin)

A disposizione: Rossi, Della Valle

Allenatore: Danilo Girolomoni

Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Ernesto Cristiano, Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Outail Kaddoudi

Ammoniti: Tasini, Igbin

Marcatori: 65’ Tamburini, 68’ Mema, 82’ Fall