Basket D, Riccione espugna il parquet della Stella Rimini: 66-74

| 19:34 - 12 Febbraio 2022

I Dolphins Riccione, senza Sollazzi e Gardini, sbancano il parquet della Stella Rimini, in campo senza Stefano Curcio, Gianluca Verni e Simone Chirizzi, per 66-74.

Al via la Stella cerca di correre per sopperire alla mancanza di centimetri e chili sotto canestro, purtroppo non tutte le soluzioni in velocità sono finalizzate, anche la percentuale nel tiro pesante è deficitaria (1 su 16 nel primo tempo).

Il primo quarto vede le squadre a contatto, nel secondo Riccione prende vantaggio grazie al lavoro sotto le plance, dove la Stella ha solo Andrea Serpieri come lungo di ruolo per contrastare Thomas Calegari (alla fine 14 punti per il pivot riccionese). Per la Stella pesano gli 11 rimbalzi offensivi concessi, che fruttano agli ospiti 12 punti su secondi tiri.

Il secondo tempo è sostanzialmente in equilibrio: Riccione mantiene il vantaggio sulla doppia cifra. Nell’ultimo quarto la Stella arriva fino a 6 punti di svantaggio chiudendo alla fine a -8.

Da seganalare la prova di Riccardo Frattarelli che sfiora la doppia doppia, con 28 punti, 9 rimbalzi, 3 recuperi e 3 assist (tirando con buone percentuali).

Il tabellino

Polisportiva Stella - Basket Riccione 66-74

Pol. Stella: Calderone, Poggi, Gori 12, Naccari 2, Pulvirenti 6, Ferrini 6, Serpieri 5, Accardo 5, Frisoni 2, Frattarelli 28. All:. Casoli, Polverelli.

Basket Riccione: Amadori 4, Migani 4, Renzi 4, Gobbi 7, Bomba 12, Zanotti 11, Pari 2, Protti, Nori, Calegari 14, Sabbioni 16. All:. Ferro, Darderi, Morri.

PARZIALI: 14-15, 27-38, 41-56