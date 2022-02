Calcio D, Sammaurese ko ad Agliana 1-0

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:29 - 12 Febbraio 2022

Prima sconfitta del 2022 per la squadra di mister Protti che cede 1-0 sul campo dell’Aglianese. In quella che era una sfida playoff. E' andata in scena una contesa molto combattuta, giocata a centrocampo e come al solito decisa dagli episodi.

Partita che inizia in ritardo per un infortunio ad un collaboratore dell'arbitro, sostituito da un arbitro arrivato da Prato. Il primo tempo scorre senza sussulti, l’unica nota è un vento gelido che non tende a calare. Nel primo tempo al 35' pericolosa la Sammaurese con Bonandi, il cui sinistro dal limite sibila vicino all’incrocio dei pali.

Il match ha una scossa al 51′ quando Colombini in tap in di destro dopo un corner segna il gol per i padroni di casa. Bonandi e soci provano a far girare l’attacco per acciuffare il pari, ma la squadra di Venturini serra la difesa e contiene l’offensiva ospite. Nei concitati minuti finali l’Aglianese si difende sfiora il raddoppio col gran destro dell’esordiente Cicali che colpisce in pieno il palo.

Mercoledì si torna in campo, al Macrelli sarà di scena il Carpi.

Il tabellino

AGLIANESE (4-3-1-2): Ricco; Meucci, Masi, Colombini, Zanon; Romeo, Gemmi, Lombardi (dal 10’ st Artioli); Tempesti (dal 36’ st Di Blasio); Brega, Michelotto (dal 30’ st Cicali). A disposizione: Morandi, Cesaretti, Chiti, Canali, Sgherri, Nieri. Allenatore: Venturi.

SAMMAURESE (4-3-3): Adorni; Masini, Benedetti, Sedioli, Bolognesi; Gurini (dal 17’ st Camarà), Gaiola (dal 30’ st Scarponi), Rosa (dal 30’ st Migani); Bonandi, Merlonghi, Giannini (dal 17’ st Asllani). A disposizione: Cheli, Gregorio, Misuraca, Manara, Sabba. Allenatore: Protti.

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro coadiuvato da Mino di La Spezia e Della Monica di La Spezia.

RETI: Colombini al 7’ st.

NOTE: Ammoniti Lombardi, Gaiola, Sedioli, Asllani, Romeo. Recupero 0′, 4′.