Rimini-Forlì 4-1. Gaburro: 'Ha pagato l'approccio giusto. Il nostro pensiero va alla famiglia Cherubini'

Sport

Rimini

| 17:57 - 12 Febbraio 2022

Gaburro (foto Venturini).

Non c’è storia nel derby del Romeo Neri. Il primo pensiero nel dopo partita è verso il club manager Carlo Cherubini vittima assieme alla moglie domenica sera di un grave incidente stradale sulla strada del ritorno a casa sua a Roma. Se ne fa interprete il tecnico Marco Gaburro a nome di tutta la squadra: “Questa è una vittoria che sia io che lo staff tecnico che la squadra vogliamo dedicare a Carlo Cherubini e alla sua famiglia”.

Sulla partita dice Gaburro: “Il risultato è figlio del nostro ottimo approccio e di quello che abbiamo costruito nei primi 20 minuti. Se siamo stati un po’ spreconi o disuniti in certe fasi della partita è stato perché si era sul 3-0 e abbiamo un po’ mollato. Avremmo potuto segnare il 4-0 con Mencagli e invece su una palla inattiva abbiamo subito il 3-1 complicandoci un po’ la vita e siamo stati costretti ad una partita più dispendiosa di quello che poteva essere. Ad ogni modo in campo aperto c’era sempre la sensazione di poter fare male”.

C’è qualcosa che non le è piaciuto?

“Non mi è piaciuta la fase difensiva nella fase finale del primo tempo, dal 3-0 in poi. Avevamo perso di vista il nostro pensiero, che deve essere sempre lo stesso, ci siano un po’ disuniti, non siamo stati aggressivi come prima in mezzo al campo. Nella seconda frazione, con l’umiltà che non deve mai mancare, siamo ritornati a fare il nostro gioco”.

Il Ravenna è passato sul campo del Lentigione, ora sono i giallorossi l’anti-Rimini…

“Non cambia nulla, l’ho già detto, a questo punto del campionato. Conta quello che devi fare e non quello che hai fatto. Azzeriamo subito quello che è accaduto oggi e pensiamo alla sfida contro il Progresso. Bisogna cercare di sbagliare il meno possibile, sempre, tutte le sfide nascondono delle insidie e quindi anche quella contro il Progresso”.

Da parte sua il tecnico del Forlì Mattia Graffiedi, non cerca scusanti: “Eravamo venuti per giocarcela, invece abbiamo sbagliato l’approccio al match e subendo tre gol in meno di mezzora abbiamo compromesso tutto. Abbiamo cercato di riaprirla dopo il 3-1, ho inserito forze fresche, ma non è bastato. Ora cerchiamo di riprendere subito il cammino che avevamo lasciato”.