Covid Rimini: 4 decessi e 396 casi. Continua calo dei contagi e dei ricoveri

| 15:18 - 12 Febbraio 2022

Bollettino Covid 12 febbraio 2022.

Quattro decessi di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese, due donne e due uomini, età media 87 anni. In regione 25 decessi totali, età media 86 anni.



I nuovi casi nel riminese sono 396, in settimana 2892. Media 482, in calo (805 la settimana precedente, 1140 quella prima ancora). In regione 4.497 casi su 31.924, tasso di positività al 14%.



Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono 9 i pazienti in terapia intensiva. in regione sono 126 (-6), 62 (-2) non vaccinati e 64 (-4) vaccinati. Nei reparti Covid si scende a quota 2087 ricoveri (-60). Una settimana fa i numeri erano più alti: 13 in terapia intensiva a Rimini (oggi - 4), in regione 146 (-20), 2410 ricoveri (-323) nei reparti Covid.