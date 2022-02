Calcio RSM, Tre Penne-La Fiorita. Lasagni: 'Sensazioni positive, la squadra è in buone condizioni'

Sport

Repubblica San Marino

| 14:19 - 12 Febbraio 2022

Oscar Lasagni.

E' tempo di un altro big match per La Fiorita. Dopo lo scontro diretto di sabato scorso con il Tre Fiori, terminato con un pareggio beffardo, domani i gialloblù sfideranno la capolista Tre Penne, che grazie al pari maturato tra le prime due inseguitrici ha potuto prendere il largo.

Le sensazioni, per Oscar Lasagni, sono positive. "Per come si era messa– commenta il tecnico – c’è un po’ di rammarico per l’esito finale della partita di sabato scorso, ancor più perché affrontavamo lo stesso avversario che ci troveremo di fronte in Coppa. Abbiamo pagato due disattenzioni nei minuti finali, ma sono molto soddisfatto per come abbiamo giocato fino al 3-1. L’incontro era in mano nostra e questo mi rende tranquillo per il proseguo del nostro cammino. Abbiamo dato la dimostrazione di essere una gran bella squadra. Le partite spesso si decidono sugli episodi e, questa volta, non hanno giocato a nostro favore. C’è da dire che giocavamo contro una squadra attrezzata, che si è ulteriormente rinforzata nel mercato invernale. Per essere il primo banco di prova significativo di questa ripresa, lo abbiamo superato a mio avviso alla grande”.

Il Tre Penne, che i gialloblù affronteranno domani alle 15:00 ad Acquaviva, è al momento la squadra da battere.

“E' quello che dice la classifica – spiega Lasagni -, una squadra sicuramente forte, al pari nostro, del Tre Fiori e della Folgore. È una sfida importante ai fini della classifica, ma credo che occorra focalizzarsi sull’obiettivo di arrivare nelle condizioni migliori possibili, oltre che nelle posizioni che contano, per poi affrontare al meglio i play off. Loro, a differenza nostra, sono concentrati solo sul campionato, noi dobbiamo gestire più obiettivi”.