Calcio RSM: Tre Penne-La Fiorita, Lombardi: 'Fondamentale l'approccio'

| 13:59 - 12 Febbraio 2022

Il difensore Lombardi (foto FSGC).

La sfida valevole per la 20esima giornata di campionato sammarinese mette di fronte Tre Penne e La Fiorita, in una sfida che negli anni ha regalato mille emozioni e tanti trofei tra le due compagini.

Nel match d’andata contro La Fiorita il Tre Penne si è imbattuto nella sua unica sconfitta finora. Il protagonista del pre partita è Nicolas Lombardi, che dice: “Dobbiamo approcciare la gara nel modo giusto, ricordarci della sconfitta della volta scorsa e trasformare quella rabbia in nostro favore. All’andata ci hanno sorpreso giocando in un modo che non ci aspettavamo e una volta passati in vantaggio hanno saputo gestirlo al meglio, sono una squadra che ha una buona solidità in difesa ed è stato difficile trovare il gol. Domenica dovremo lavorare di squadra e non singolarmente per fare una buona gara.”

Un Tre Penne che viene dal pari con il Murata (1-1) e la vittoria per 2-1 contro il Cailungo. Il momento di forma dei biancazzurri viene analizzato dal difensore Nicolas Lombardi: “Veniamo da delle buone prestazioni, che ci hanno aiutato ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Veniamo da un pareggio in cui eravamo in nove contro undici e la vittoria della scorsa giornata, quindi siamo contenti.”

Quinta miglior difesa del torneo per i ragazzi di Stefano Ceci, segno di una continuità che si estende anche al reparto difensivo. Lombardi afferma: “In questa stagione credo che stiamo lavorando meglio come collettivo, un grande aiuto ci viene dato anche dagli attaccanti che corrono davvero tanto durante le partite e ci aiutano in alcune fasi agevolandoci il lavoro. – prosegue – Siamo un organico rinnovato in alcuni aspetti e i ci troviamo veramente bene con i ragazzi arrivati la scorsa estate: sono dei bravissimi giocatori ma anche delle brave persone con le quali abbiamo legato subito e questo non è un aspetto da sottovalutare.”

Il big match tra Tre Penne e La Fiorita si giocherà ad Acquaviva alle ore 15.00.