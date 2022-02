San Valentino, Filippo Graziani trio anima il teatro Corte di Coriano

Eventi

Coriano

| 13:50 - 12 Febbraio 2022

Filippo Graziani.



Arriva al Teatro CorTe di Coriano la serata dedicata agli innamorati: San Valentino. A salire sul palcoscenico lunedì 14 febbraio alle ore 21:30 sarà Filippo Graziani trio con "E sei così bella...", un omaggio al padre Ivan Graziani con alcune delle sue canzoni più belle. Il trio composto da Filippo Graziani, il fratello Tommy e Francesco Cardelli riprende la formazione storica dei concerti di Ivan degli anni 80 / 90 passando dalle grandi ballate ai brani rock per un omaggio filologico e completo del mondo Graziani.



Prima del concerto, dalle ore 20,30, In occasione della serata di San Valentino, la Platea si trasformerà in club teatro; seduti al tavolo in platea, al lume di candela si potrà gustare una cena completa a Km0 organizzata da La Cantinetta della Corte, il modo più esclusivo di festeggiare la romantica serata degli innamorati.