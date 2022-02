Santarcangelo: bollette gas più alte e ciclabile S.Ermete, nuova variazione di bilancio approvata

Attualità

Il consiglio comunale di Santarcangelo ha votato una nuova variazione al bilancio 2022-2024 (esercizi 2022 e 2023), comprensiva di aggiornamento del Dup (Documento unico di programmazione). La più significativa tra le nuove previsioni di spesa per il 2022, ha sottolineato l'assessore Zangoli, è l'incremento della gestione calore per 130mila euro dovuto all’aumento del costo dell’energia. Sul 2023, invece, sia tra le entrate che tra le spese, figura la ciclabile di Sant’Ermete, candidata per l’importo di 1.800.000 euro a un contributo ministeriale che prevede come condizione di partecipazione l’inserimento in bilancio e nel Piano triennale dei lavori pubblici. “In questo momento storico ancora più che in passato – dichiara il sindaco Alice Parma commentando i lavori del consiglio – è importante essere pronti a candidare progetti per ottenere contributi sovraordinati. Nel caso della pista ciclabile di Sant’Ermete si tratta di un’opera attesa da anni nella frazione, pienamente inserita nel Piano urbano della mobilità sostenibile e nel lavoro che stiamo portando avanti per la messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola. Un lavoro di pianificazione che vede l’amministrazione e gli uffici comunali impegnati a pieno regime – conclude il sindaco – e sul quale continueremo a impegnarci per avere pronti tutti i progetti necessari al completamento della Bicipolitana di Santarcangelo”.