Basket C Silver: Titans a Pesaro contro il Loreto

| 12:44 - 12 Febbraio 2022

Il coach Porcarelli.

Pallacanestro Titano alle prese col secondo impegno in pochi giorni, questa volta valevole per la sesta giornata di ritorno di prima fase. Macina e compagni giocheranno domani a Pesaro contro il Loreto (Baia Flaminia, ore 18), squadra che nel turno precedente ha espugnato il campo di Urbania. La scia Titans è quella di una squadra che ha iniziato bene questo mini-periodo di impegni fitti con il successo di Acqualagna.

Coach Porcarelli, che partita è stata quella di due giorni fa?

«Strana. Acqualagna non è nelle migliori condizioni fisiche e di roster in questo momento, ma noi abbiamo fatto una partita pulita, lavorando bene sulle nostre cose e perfezionando alcuni meccanismi. È stato il primo dei tre step di questi sette giorni, prima di quello in casa del Loreto e infine della gara del Multieventi con Montemarciano di mercoledì. Ad Acqualagna hanno segnato tutti, bene i primi punti in campionato per Lettoli. Il clima è buono, andiamo a Pesaro con tanta carica»

Qual è il tuo giudizio sui nostri avversari?

«Squadra bella tosta, la notizia è che da pochissimo non c’è più coach Mancini alla guida. Possono disporre di giocatori esperti e di buon livello come Pesce, Benevelli e Pierantoni. Quest’ultimo è ex San Marino e ne sta segnando 20 con costanza, ad esempio nella partita di Urbania contro un certo Di Coste. In più ci sono tanti giovani, alcuni provenienti dai settori giovanili della zona e altri già esperti della categoria come Bacchiani. Sono difficili da affrontare, vengono dalla bella vittoria di Urbania e avranno usato questa settimana per preparare bene e nel dettaglio la gara contro di noi. Bisognerà fare tanta attenzione, la squadra è in forma ma noi dovremo andare là con l’idea che è necessario aggiungere punti in classifica per avere una prospettiva migliore»