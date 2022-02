Green pass: si avvicina scadere deroga, sammarinesi preoccupati

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:43 - 12 Febbraio 2022

Si avvicina lo scadere della deroga per gli abitanti di San Marino, in tema Green Pass, previsto per il 28 febbraio. La preoccupazione del Comites (comitato per gli italiani all'estero di San Marino) arriva anche nelle Marche: la parlamentare marchigiana di Fratelli d'Italia, Lucia Albano, informa di aver presentato alla camera un'interrogazione per risolvere il problema dei vaccinati Sputnik e della loro circolazione in Italia, sia per motivi di affari, che di turismo, così come di salute. "I sammarinesi esprimono evidenti perplessità in merito alla possibilità di affrontare una vaccinazione eterologa e preoccupazioni circa l'evolversi della situazione. Al momento, sono impossibilitati a programmare adeguatamente spostamenti e necessità di vita", evidenzia Albano.



L'approvazione di un ordine del giorno, presentato sempre da Fratelli d'Italia, per l'autorizzazione all'entrata in Italia dei vaccinati Sputnik con tampone, "è un primo passo seppur non risolutivo", spiega l'Albano, che aggiunge: "Mi adopererò con le autorità competenti italiane per avere con urgenza informazioni circa l'evoluzione della situazione, che mi premurerò di comunicare al presidente Amadei".