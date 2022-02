Mattia Mulazzani e Davide Morri, premiati i due giovani talenti riccionesi dello Squash

Sport

Riccione

12 Febbraio 2022

Foto Daniele Casalboni.



Due giovani atleti di squash sono stati premiati dall'assessore allo Sport Stefano Caldari con il titolo di Ambasciatori Sportivi di Riccione nel mondo. Mattia Mulazzani e Davide Morri, entrambi riccionesi di 19 anni sono stati omaggiati dall'amministrazione con la pergamena azzurra per il loro percorso sportivo arrivato in classifica mondiale. Nel 2017 Mulazzani e Morri hanno gareggiato per la prima volta ad un torneo internazionale, adesso i due atleti hanno concluso il loro percorso da Junior tra le fila dell'associazione sportiva MondoSquash Riccione e hanno iniziato a concretizzare quello che è diventato un sogno a tutti gli effetti, ossia diventare professionisti dello squash in cui tanto hanno creduto con l'iscrizione al Circuito professionistico.



Titoli vinti da Juniores da Mattia Mulazzani: Italiani giovanili U13/15/19, Campione Italiano Eccellenza, Allievi a squadre x2, Coppa Italia a Squadre. 16 le presenze in tornei internazionali. Titoli vinti da Juniores da Davide Morri : 1°Categoria a Squadre, Coppa Italia a Squadre, Italiani Giovanili, Campione Italiano Eccellenza. 10 Presenze in tornei internazionali.