Morciano, Lella Costa sul palco con 'Se non posso ballare..non è mia rivoluzione'

Eventi

Morciano

| 11:45 - 12 Febbraio 2022

Lella Costa.



Secondo appuntamento della stagione teatrale 2022 dell'Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna a cura di ATER Fondazione che prosegue mercoledì 16 febbraio (ore 21.15) con uno spettacolo tutto al femminile interpretato da una delle più apprezzate attrici del panorama teatrale nazionale, Lella Costa, protagonista di "Se non posso ballare...non è la mia rivoluzione". Si tratta di un'opera ispirata a Il catalogo delle donne valorose di Serena Dandini, in uno spettacolo diretto da Serena Sinigaglia, in un connubio tutto al femminile.



In scena donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili. Donne valorose che seppure hanno segnato la storia, contribuendo all'evoluzione dell'umanità, per uno strano sortilegio raramente vengono ricordate, con difficoltà appaiono nei libri di storia e tanto meno sono riconosciute come maestre e pioniere.



Lella Costa fa entrare in scena queste donne valorose, nella sua voce e suoi nei gesti, come un gran cerimoniere le invita a entrare e balla con loro, una al minuto, tante eppure non ancora tutte. Mary Anderson ha inventato il tergicristallo. Lillian Gilbreth la pattumiera a pedale. Maria Telkes i pannelli solari. Ci sono Marie Curie, Nobel per la fisica, e Olympe De Gouges che scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Ci sono Tina Anselmi, primo ministro della Repubblica italiana; Martha Graham che fece scendere dalle punte e Pina Bausch che descrisse la vita danzando. E poi c'è Maria Callas con la sua voce immortale come immortale è il canto poetico di Emily Dickinson. C'è Angela Davis che lottò per i diritti civili degli afroamericani e c'è la fotoreporter laria Alpi. Le sorelle Bell: Vanessa e naturalmente Virginia, la Woolf.



INFO E BIGLIETTERIA Fino al 12 febbraio 2022: presso la Biblioteca comunale "G. Mariotti" di Morciano di Romagna, via Pascoli 32. Da lunedì 14 febbraio 2022: presso l'Auditorium della Fiera. Orari: lunedì e venerdì dalle 16:00 alle 18:30, mercoledì dalle 9:30 alle 12:00.



I biglietti sono acquistabili presso l'Auditorium il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell'inizio dello spettacolo.

Prevendita on line www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket.

Prenotazioni via e-mail scrivendo all'indirizzo morciano@ater.emr.it

I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro un'ora prima dell'inizio dello spettacolo, pena l'annullamento della prenotazione.