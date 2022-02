Un bando per ricostruire la storia degli esuli italiani d'Istria giunti a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:40 - 12 Febbraio 2022

Biblioteca di Pietra a Rimini in memoria delle vittime delle foibe.



"Quella dei profughi istriani, dalmati e fiumani è una storia di dolorose amnesie, silenzi e strumentalizzazioni politiche, una vicenda su cui ancora molto resta da indagare e studiare". Così l'amministrazione comunale di Rimini, in una nota, rende pubblico un bando, promosso dall'Istituto storico di Rimini e dalla Biblioteca Gambalunga, per raccogliere fonti e testimonianze su una storia a lungo dimenticata, in particolare documentando la storia sconosciuta degli esuli giunti nel territorio riminese, costituendo un archivio a disposizione di studiosi e ricercatori.



IL BANDO Si invitano tutti coloro che possiedono, in originale o in copia, diari, appunti, lettere, fotografie e memorie che testimoniano la propria esperienza o quella familiare, a spedirli o consegnarli all'Istituto per la storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea (Via Gambalunga, 27, 47921 Rimini), oppure chiederne il ritiro, contattando l'Istituto storico (istitutostoricorimini@gmail.com; tel. 054124730), entro e non oltre il 1° settembre 2022. La consegna potrà anche essere temporanea, ovvero limitata al tempo necessario a effettuarne una copia a cura dell'Istituto storico e della Biblioteca Gambalunga. Insieme ai materiali si dovrà allegare il Modulo di partecipazione, scaricabile dal sito dell'Istituto storico (www.istitutostorico.it) o da quello della Biblioteca Gambalunga (www.bibliotecagambalunga.it), per esprimere l'accettazione delle Norme previste dal vigente Bando, e fornire i dati anagrafici richiesti.



I partecipanti riceveranno al momento della consegna o a ricevimento dei materiali, e comunque entro e non oltre il 1° settembre 2022, una ricevuta di deposito. Saranno accettate anche le testimonianze orali, che verranno raccolte su richiesta degli interessati dai ricercatori incaricati dall'Istituto storico, entro e non oltre il 30 settembre 2022.



Per informazioni istitutostoricorimini@gmail.com; tel. 054124730.