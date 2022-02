Progetto del parco Sasso Simone e Simoncello vince il bando partecipazione 2021

Attualità

| 10:53 - 12 Febbraio 2022

Scorcio del parco Sasso Simone e Simoncello.

Il progetto "G.A.P. - GenerAzione Parco", promosso dall’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, è risultato vincitore del Bando Partecipazione 2021 promosso dalla Regione Emilia-Romagna.



Obiettivo del progetto è costruire un patto generazionale che rilevi le idee e le visioni dei giovani - che abitano e che fruiscono il Parco Naturale - affinché diventino strumento di programmazione dell'Ente.



Concretamente, oltre a riassumere in un documento che sintetizza queste idee e queste visioni e a comunicarne gli esiti, il percorso partecipativo porterà all'inserimento di tre giovanitra i 18 e i 35 anni, all'interno della Consulta del Parco, affinché siano garanti di questo patto generazionale.



L'elemento innovativo di questo processo partecipato è dato dal coinvolgimento non solo di giovani abitanti ma anche di giovani portatori di interesse (delle aree urbane limitrofe) affinché le idee siano prodotte dal confronto tra visione "interna" ed "esterna" del territorio e si creino o rafforzino reti di giovani.



Lunedì 14 febbraio alle ore 18.00 è previsto un incontro di presentazione del percorso che si svolgerà in modalità online con diretta FB sulla pagina del parco.



Durante il dibattito, a cui tutti sono invitati a partecipare, si parlerà del ruolo dei giovani nelle aree interne e il loro valore aggiunto nel coinvolgimento nella visione di un Parco Naturale e un’area protetta; ma anche di costruire una prospettiva comune tra montagna e aree urbane grazie e attraverso le nuove idee dei giovani per il futuro; e infine di come poter rafforzare le reti di giovani del territorio.