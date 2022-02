Nuovo sottopasso stazione, Zoccarato (Lega): "più illuminazione o criminalità dilagherà"

Attualità

Rimini

| 09:11 - 12 Febbraio 2022

Rendering del nuovo sottopasso della stazione ferroviaria di Rimini.



L'abbattimento del muro che separa i binari da via Monfalcone, in zona stazione ferroviaria di Rimini, e la costruzione di un nuovo sottopasso della stazione rappresentano un cambiamento significativo per la città; si tratta di "un lavoro importantissimo, ma non facciamoci cogliere impreparati sulle conseguenze per i residenti a mare della ferrovia”, avverte Matteo Zoccarato, consigliere comunale della Lega a Rimini.



Zoccarato evidenzia i problemi di degrado che attanagliano la zona del piazzale della stazione, "dove si continua a spacciare, rubare e accoltellare", nonostante i lavori di riqualificazione di piazzale Battisti. "È ragionevole prevedere cosa accadrà una volta che il sottopasso entrerà in funzione: questo tipo di situazioni si estenderanno fisiologicamente anche a mare della stazione, quindi Piazzale Carso, i Giardini Caduti delle Foibe, via Monfalcone e tutte le relative traverse”, teme Zoccarato, sottolineando che "troppo spesso la precedente amministrazione, a seguito del completamento di varie opere eseguite senza tener conto del quadro generale, si è poi trovata a dover correre ai ripari per mettere le toppe, spesso peggiori del buco generato".



La differenza, prosegue Zoccarato, è che la zona di piazzale Carso, via Monfalcone e le relative traverse è "molto meno illuminata e trafficata del fronte della stazione e dunque, tutte quelle situazioni alle quali abbiamo assistito impotenti su Piazzale Battisti per decenni potrebbero potenzialmente venire amplificate a mare della ferrovia, peraltro in una zona densamente residenziale".



Zoccarato spiega di aver interrogato l'amministrazione comunale, invitandola a prendere subito delle contromisure: "opere di illuminazione, video sorveglianza e coordinamento con le forze dell’ordine che si occupano di sicurezza sul nostro territorio".



"Questo - evidenzia - servirà per presidiare adeguatamente la zona e tutelare tutti quei residenti di Marina Centro che, da quando il sottopasso entrerà in funzione, rischierebbero di veder cambiare la propria vita in peggio”.