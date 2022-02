Spiagge, balneari chiedono agevolazioni Iva e riforma del canone demaniale

Attualità

12 Febbraio 2022

Confartigianato Imprese Demaniali valuta positivamente il progetto di riforma del demanio marittimo avanzata dalla Lega, attraverso il senatore Gian Marco Centinaio, che ha proposto una reale mappatura del demanio e un integrale revisione dell'intero demanio marittimo, una riforma strutturale che modifichi il codice della navigazione e "che coinvolga Stato, Regioni e Comuni", intervenendo su tutte le concessioni turistiche, non solo su quelle balneari.



Mauro Vanni, presidente Confartigianato Imprese Demaniali, sottolinea in merito: "E’ fondamentale considerare il valore commerciale delle imprese che ad oggi hanno operato in modo legittimo, nel rispetto e nel diritto di leggi nazionali, che in funzione di tali norme hanno impegnato nell’impresa tutte le loro forze ed energie, al fine di poter offrire sempre un ottimo servizio di accoglienza turistica". La nuova riforma dovrà salvaguardare, promuovere e difendere le piccole-medie imprese e micro imprese, che "da sempre operato nel settore demaniale del turismo turistico balneare, contribuendo in modo sostanziale alla crescita e allo sviluppo di tale settore produttivo Italiano".



Per la riforma auspicata dalla Lega, evidenzia Vanni, "risulta necessaria una mappatura puntuale dello stato di fatto e di utilizzo di tutto il territorio demaniale ad uso turistico ricreativo balneare, marittimo, lacustre e fluviale. Fondamentale per operare una seria riforma, capire la disponibilità dei beni ed il loro valore concessorio. Per fare ciò, necessita al più presto la revisionare ed l’ aggiornare del SID". Garanzia indispensabili "anche perché in futuro i concessionari continuino ad investire nella loro impresa, al fine di migliorare sempre la qualità dei servizi turistici balneari e poter competere sui mercati internazionali".



Sul tema delle concessioni messe a bando, la riforma dovrà riconoscere alle imprese balneari "il danno subito", avendo creato, investito e promosso la propria attività, " facendo affidamento su una norma del codice della navigazione che garantiva loro continuità imprenditoriale e che ora vedono annullare ogni loro prospettiva di continuità". Confartigianato Balneari Imprese chiede la riforma del canone demaniale, revisionato "per rispondere in maniera più equa allo sfruttamento economico del bene demaniale". La riforma del canone non deve essere oggetto di trattativa, ma restare "a discrezione dello stato che deve liberamente e in autonomia decidere l’importo più equo e produttivo nell’interesse pubblico". "Le concessioni demaniali devono essere regolamentate da un sistema di autorizzazione unico", aggiunge Vanni.



Per ciò che concerne l'Iva, si chiede una comparazione tra le imprese demaniali e quelle turistico-ricettive, "per avvicinare il settore alla concorrenza comunitaria che applica iva agevolata" , stesso discorso per l'Irpef, in riferimento alle agevolazioni per le imprese stagionali. "Ringraziamo per la proposta augurandoci che, urgentemente sia elemento di discussione al tavolo tecnico con il Governo e le Regioni", chiosa la nota.