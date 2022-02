Bellaria intitola il lungomare a Raffaella Carrà: c'è l'ok della Prefettura

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 07:28 - 12 Febbraio 2022

Raffaella Carrà.

Il lungomare di Bellaria Igea Marina diventerà il lungomare Raffaella Carrà Pelloni. Lo annuncia il sindaco Filippo Giorgetti, come riportato dal Corriere Romagna. Giovedì scorso (10 febbraio) la Prefettura ha rilasciato un'autorizzazione speciale, in quanto l'intitolazione di strade, piazze e luoghi viene concessa trascorsi dieci anni dalla morte. La Carrà è scomparsa il 5 luglio del 2021 e proprio pochi giorni dopo la giunta comunale aveva firmato apposita delibera per avviare il procedimento di intitolazione del lungomare all'artista, "cresciuta qui - spiega il sindaco - in una città di Provincia, è riuscita a parlare a tutto il mondo". Da qui la scelta del lungomare, "uno spazio di confine" in cui vivono i cittadini e i turisti, che animano la città, specie d'estate.