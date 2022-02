Rimini Calcio, ceduti a titolo definitivo Manfroni, Ceccarelli e Capicchioni alla Fya

Sport

Riccione

| 17:26 - 11 Febbraio 2022

Da sinistra Capicchioni, Ceccarelli e Manfroni.



Triplice operazione della Fya Riccione che riscatta in modo definitivo dal Rimini i difensori Michele Manfroni (2002) Michael Ceccarelli (2002) ed il centrocampista Lorenzo Capicchioni (2002).



“Si tratta per noi di un’operazione importante” puntualizza il dg Luca Carangelo “Leghiamo a noi tre giovani profili di grandi potenzialità e già capaci nell’attuale campionato di Eccellenza di mettersi in luce grazie alla loro serietà e dedizione al lavoro, caratteristiche primarie che cerchiamo nell’allestire il nostro organico”.



Una rosa che si è arricchita con la promozione in Prima Squadra di diversi giovani della Juniores di Maurizio Cecchini: gli ultimi Michael Notaro, Roberto Guidotti e Nicolò Delucca che si sono aggiunti a Filipe Scotti e Gianluca Conti.



Domenica dopo tante settimane la squadra di Taccola torna in scena allo Stadio Comunale, ospite il San Pietro in Vincoli. Sulla via del recupero Tamagnini, fermo ai box per un risentimento muscolare mente ancora dubbi sul recupero di Mingucci e Cannoni.



Fischio d’inizio alle ore 14.30 con l’obiettivo di mantenere invariato il distacco dal Russi secondo a cinque punti di distanza Ospite musicale della giornata del format “Football and Music” il rapper salentino Luca Bad.