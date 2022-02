Covid Rimini: otto decessi e 451 nuovi casi. Calano i ricoveri

Attualità

Rimini

| 16:13 - 11 Febbraio 2022

Bollettino Covid 11 febbraio 2022.



Otto decessi di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese, sei residenti a Rimini (2 donne di 84 e 92 anni e 4 uomini di 51, 54, 76 e 80 anni), un 72enne di Pennabilli e un 77enne di San Giovanni in Marignano. In regione 42 decessi totali, età media 83 anni (73 anni quella dei deceduti riminesi).



I nuovi casi nel riminese sono 451, in settimana 2496. Media 499, in calo (805 la settimana precedente, 1140 quella prima ancora). 5371 nuovi casi su 43.064 tamponi (tasso di positivà al 12,5%).



Sul fronte ricoveri, a Rimini sono 9 i pazienti in terapia intensiva (-2). in regione sono 132 (-3), 64 (-7) non vaccinati e 68 (+4) vaccinati. Nei reparti Covid si scende a quota 2147 ricoveri (-33). Una settimana fa i numeri erano più alti: 14 in terapia intensiva a Rimini (oggi - 5), in regione 149 (-17), 2430 ricoveri (-283) nei reparti Covid.