Cattolica, il comune comunica ai cittadini con l'App dei servizi IO

| 15:57 - 11 Febbraio 2022

Prosegue il percorso di digitalizzazione della macchina amministrativa a Palazzo Mancini. Il Comune di Cattolica, infatti, è presente sull’applicazione nazionale IO, strumento a disposizione di tutti i cittadini dove vi sono collegati i servizi di numerosi Enti operanti sul territorio nazionale come Inps, Aci e Agenzia delle Entrate, per citarne solo alcuni.



Questo significa che per i cittadini sarà possibile ricevere comunicazioni tramite le notifiche push – ovvero i messaggi generati dalla App IO – in diversi ambiti: promemoria della scadenza della carta d’identità e stato di avanzamento delle pratiche per il cambio di residenza, rilascio della tessera elettorale e nomina a scrutatore dei seggi, conferma di ricezione delle pratiche inoltrate tramite lo sportello telematico, i servizi scolastici. In questi giorni, ad esempio, i genitori dei bambini nati tra il 2020 ed il 2021, stanno ricevendo gli avvisi per l’apertura delle iscrizioni al nido comunale “Celestina Re”. Per chi non l’avesse ancora attivata, è sufficiente scaricare la App “IO” dagli store Apple o Android, registrandosi con le proprie credenziali Spid o carta d’identità elettronica. Il telefono non deve essere configurato e non è necessario mantenere aperta l’applicazione. Quando il Comune di Cattolica attiva uno dei servizi sopraccitati, riferiti ad un utente registrato, viene generato un messaggio automatico ed il cittadino riceve un messaggio sullo smartphone. In tema di digitalizzazione, il Comune di Cattolica, nei mesi scorsi, aveva presentato il nuovo sportello telematico polifunzionale, lo strumento pensato per semplificare le relazioni tra i cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione totalmente telematica delle istanze.