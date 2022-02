Riccione, al via maxi ripascimento a difesa della costa

Attualità

Riccione

| 15:47 - 11 Febbraio 2022

Cantieri aperti sulla spiaggia di Riccione per la realizzazione dell'intervento di maxi ripascimento della spiaggia relativo al 'Progettone 4 - primo lotto Romagna' della Regione Emilia Romagna. Questa mattina l'assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi ha incontrato i bagnini della zona sud interessata ai lavori, Cna, Confcommercio, Cooperativa Bagnini Riccione e Cooperativa Bagnini Adriatica per illustrare le caratteristiche del maxi progetto che avrà proprio Riccione come base di partenza. Un'opera da 20 milioni di euro complessivi per la costa romagnola che porterà appunto nuova sabbia individuata in giacimenti off-shore profondi 35 metri a 50 miglia dal litorale. Per consentire il maxi ripascimento riccionese e predisporne le operazioni propedeutiche, quindi di cantieramento, si procederà alla stesura dei tubi fino a piazzale Roma. Verrà quindi realizzata una prima condotta lunga 2 chilometri che consentirà alle draghe il refluimento delle sabbie direttamente sulla battigia e una seconda condotta, per 4 chilometri di lunghezza, suddivisa in tre tronconi, assemblata tra Piazzale Roma e Piazzale San Martino utilizzata dagli altri Comuni interessati al maxi ripascimento. Per il litorale di Riccione arriveranno 175.000 metri cubi di nuova sabbia.



"Proficuo e di grande collaborazione è stato l'incontro che ho tenuto questa mattina assieme al responsabile ufficio Demanio Luciano Giuffrida con le associazioni e gli operatori interessati dall'intervento vero e proprio, che riguarderà l'area sud fino alle ex colonia Bertazzoni – ha detto l'assessore al Demanio, Andrea Dionigi Palazzi –. A questo primo incontro, ne farà seguito un secondo con altri operatori balneari in modo da condividere e pianificare ogni dettaglio. Riccione avrà na spiaggia più grande e accogliente, nelle parti in cui necessitava, a partire proprio da questa estate. Un obiettivo raggiunto che non ci distoglie da altri interventi di portata minore ma ugualmente indispensabili e importanti. Il 10 febbraio, è partita a 300 metri dalla battigia la posa di 600 sacchi di sabbia per ripristinare la barriera soffolta nei punti più deteriorati dal mare, un'ulteriore misura a favore della spiaggia e del mare di Riccione".