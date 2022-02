Misano: troppi passaggi col rosso, potenziato il Vista Red sulla Statale 16

Attualità

Misano Adriatico

| 15:08 - 11 Febbraio 2022



Si alza nel territorio comunale di Misano il livello del controllo sulla Statale 16, dove gli attraversamenti con il rosso continuano ad essere numerosi. "I dati sono allarmanti", evidenzia l'amministrazione comunale: nel corso del 2021 il semaforo Vista-Red all'incrocio con Via Repubblica ha registrato punte di 468 passaggi a rischio nel mese di agosto, 478 nel mese di ottobre e ben 515 nel mese di novembre. "Sono numeri sconcertanti – sottolinea l'assessore con delega alla Polizia locale Filippo Valentini -. Fortunatamente non si sono registrati incidenti, ma non per questo si tratta di un comportamento meno grave. Per questo abbiamo deciso di intervenire, implementando il livello di controllo. Garantire la sicurezza sulle nostre strade è per noi prioritario".



Le funzionalità del semaforo Vista-Red di Via della Repubblica sono state dunque implementate con il controllo delle svolte, oltre ai due sensi di marcia che erano già sotto sorveglianza. Le impostazioni di taratura dell'impianto fanno sì che le sanzioni scattino nel momento in cui viene attraversata la linea d'arresto a semaforo rosso.







.