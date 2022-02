Giornata dell'epilessia, specialisti Ausl in videoconferenza a disposizione dei cittadini

Attualità

14:52 - 11 Febbraio 2022

La giornata internazionale dell’epilessia, che ogni anno ricorre il secondo lunedì di febbraio, è un evento di sensibilizzazione in cui tutto il mondo punta i riflettori su una patologia neurologica molto comune, ma ancora oggi non ben conosciuta. E’ l’occasione per condividere ed affrontare i problemi delle persone con epilessia, delle loro famiglie e dei caregivers.



Lunedì 14 febbraio diversi monumenti o luoghi pubblici si illumineranno di viola, a Rimini la rotonda Cesare Battisti-Giovanni XXIII.



Nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio gli specialisti epilettologi dell’età evolutiva ed adulta di Ausl Romagna saranno inoltre a disposizione dei cittadini in videoconferenza per rispondere ai loro quesiti e per chiarire eventuali dubbi e modalità di accesso ai servizi. Nel riminese i medici del gruppo epilettologico dell’Ospedale Infermi saranno a disposizione dei cittadini dalle ore 13 alle ore 15 su piattaforma telematica al link http://meet.google.com/xqc-ifcq-yrn.



Malattia neurologica tra le più diffuse ed in Italia, l’Epilessia colpisce circa 500.000 persone con almeno 30 – 40.000 nuovi casi all’anno. Le crisi epilettiche possono colpire a qualsiasi età con meccanismi patogenetici differenti. Le manifestazioni cliniche sono molto eterogenee da un punto di vista semeiologico e vanno da manifestazioni minori, che passano talvolta inosservate, alla più conosciuta e temuta crisi convulsiva. Per questo motivo è molto importante che, nel sospetto di crisi epilettiche, il paziente venga preso in carico da professionisti dedicati alla materia, permettendo così di diagnosticare tempestivamente la malattia ed impostare la terapia più adeguata.