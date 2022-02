Volley A2 femminile, Omag MT: sulla sua strada il Tenaglia Altino

Sport

San Giovanni in Marignano

| 14:48 - 11 Febbraio 2022

Soddisfazione, ma piedi sempre ben piantati per terra quelli del team guidato da Enrico Barbolini dopo la bella vittoria contro la Futura Volley. Mercoledì la OMAG-MT ha superato una squadra che non nasconde traguardi ambiziosi, un team che può contare su giocatrici di elevato valore. Nelle fila marignanesi l’alternanza di rendimento, è principalmente figlia della verde età della squadra. Ma, smaltita adrenalina ed euforia per il successo, la squadra si è subito ritrovata in palestra.

Domenica si ritorna in campo nell’ottava giornata del girone di ritorno e per la OMAG-MT è previsto un altro esame di maturità. Avversaria sarà il Tenaglia Altino volley. Trovarsi ad affrontare una squadra apparentemente facile sulla carta, non deve assolutamente essere motivo per abbassare la guardia. Bisogna assolutamente ripartire dalla serata di mercoledì, mantenendo la stessa intensità di gioco, la stessa grinta e determinazione per mettere in carniere altri 3 punti.

“Quella di domenica in casa con Altino – chiosa Ilaria Bonvicini – non sarà una partita semplice come non è semplice nessuna partita di questo girone. Ma la vittoria con Busto, ci ha dato tanta energia e carica che in questo momento ci serviva. Torniamo davanti al nostro pubblico che per noi è davvero un fattore importante e faremo di tutto per fare una grande partita.”

L’appuntamento per gli appassionati è Domenica 13 febbraio al Palamarignano. Fischio d’inizio alle ore 17.

Arbitri Giorgia Adamo e Andrea Bonomo. Il match potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyballworld al link: LIVE ???? Marignano vs. Altino Volley e su Icaro Tv al canale 91 del DTT.

È aperta la biglietteria online al link: Biglietti Omag S.G. Marignano-Altino Volley (liveticket.it)