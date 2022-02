Dimissioni Lorenzo Menghini: "senologia non può rinunciare a lui in questa fase post Covid"

Attualità

Rimini

14:47 - 11 Febbraio 2022

Lorenzo Menghini.

Le dimissioni dello stimato responsabile del centro prevenzioni tumori dell'Ausl Romagna, Lorenzo Menghini, sono state oggetto di un botta e risposta tra l'Ausl e il comitato civico "Giù le mani dall'ospedale di Novafeltria". Oggi (venerdì 11 febbraio) è intervenuta nel dibattito il consigliere regionale riminese Nadia Rossi, che ha chiesto esplicitamente un ripensamento al dottor Menghini ("pur sapendo di intromettermi in una scelta personale", precisa) e ad ogni modo invita l'Ausl a individuare "il percoso utile a salvaguardare gli elevati standard di eccellenza che la nostra breast unit" - della quale Menghini era cardine - "ha garantito negli ultimi anni alle donne del territorio".



Rossi ha riferito di aver ricevuto numerose telefonate di donne preoccupate. "In questa particolare fase di uscita dell'emergenza sanitaria dover fare a meno di un professionista.oncologo e senologo. di comprovate capacità e diventato punto di riferimento per centinaia di pazienti sul territorio, rappresenterebbe un duro colpo per tutti", argomenta Rossi, aggiungendo: "sono le stesse Ausl regionali ad aver fatto a più riprese notare come i professionisti nel campo della sanità scarseggino, e siano dunque difficili da sostituire".



Il consigliere spende parole di elogio per Menghini, le cui dote umane e professionali sono apprezzate da tutta la comunità, in particolare "la capacità non scontata di saper instaurare con le pazienti un rapporto di fiducia sul lato clinico ed un'intesa empatica sul lato umano, aspetto non secondario quando si tratta di affrontare patologie che spesso sono accompagnate da importanti implicazioni anche di ordine psicologico e personale". La speranza, del consigliere regionale, ma non solo, è "evitare un cambiamento inaspettato alla guida dell'unità ospedaliera".