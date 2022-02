Cittadini segnalano spaccio all'hotel, la polizia locale trova marijuana nascosta

Cronaca

Rimini

| 14:31 - 11 Febbraio 2022

La droga sequestrata.



Ieri (giovedì 10 febbraio) blitz della polizia municipale di Rimini in un hotel della città a seguito di segnalazioni, da parte di numerosi cittadini, su attività sospette e il via vai di persone, solite a entrare e uscire dopo pochi minuti. Grazie al fiuto dei cani infatti sono stati rinvenuti in un ripostiglio quantitativi di marijuana e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi, oltre a 3 cellulari ritenuti oggetto di furto. Nell'hotel alloggiava anche una persona che è stata segnalata alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di cocaina per uso personale.



Il gestore dell'albergo risulta ora indagato, in stato di libertà, per la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per il reato di ricettazione. Inoltre dovrà rispondere anche di altre violazioni di tipo amministrativo.