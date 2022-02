San Giovanni, visita del nuovo comandante della tenenza dei Carabinieri

Attualità

| 14:08 - 11 Febbraio 2022



Il sottotenente Vincenzo Sirico, nuovo comandante della tenenza dei Carabinieri di Cattolica-San Giovanni in Marignano, ha incontrato il sindaco Morelli e l'assessore Nicola Gabellini.



L'incontro, che si è svolto nel Municipio comunale, è stato l'occasione per una prima conoscenza, ma anche per la conferma del rapporto di piena collaborazione tra amministrazione comunale e tenenza dei Carabinieri. "Si è trattato di un incontro cordiale e subito operativo - afferma il sindaco - durante il quale abbiamo riconfermato la collaborazione tra Comune e Carabinieri ed il desiderio di restare vicini alla comunità, di mettersi in ascolto dei cittadini e delle loro necessità, e dimostrarsi presenti in merito alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sono davvero grato alla Tenenza per il supporto sempre offerto al nostro Comune. Ringrazio personalmente il sottotenente Sirico per la sua disponibilità a mantenere la presenza ed il presidio nel territorio, nonchè il positivo rapporto di collaborazione con l'Amministrazione tutta. Siamo certi di poter continuare a lavorare con grande determinazione e condivisione di intenti, mettendoci sempre a servizio dei cittadini".