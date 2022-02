Rimini, tariffe agevolate per servizi scolastici: meno burocrazia e controlli più efficaci

Attualità

13:47 - 11 Febbraio 2022



La giunta comunale di Rimini ha approvato la nuova disciplina di attuazione dei servizi a domanda individuale, in relazione all'anno scolastico 2022/2023. Insieme alla gratuità per i nidi, è possibile per le famiglie ottenere tariffe agevolate per le scuole di infanzia e i centri ricreativi estivi, ma anche per la mensa scolastica (con costi invariati rispetto lo scorso anno) e per i servizi di pre e post scuola.



Obiettivo dell'amministrazione comunale è "snellire le procedure burocratiche" e "agevolare le procedure di controllo amministrativo". Le tariffe agevolate nei servizi educativi saranno applicate d'ufficio, ma a condizione che sia stata presentata la dichiarazione relativa alle "informazioni aggiuntive" sui consumi. Il fine è quello di verificare la congruità tra i consumi del nucleo famigliare e i redditi disponibili. Qualora i redditi dichiarati non giustificassero il livello dei consumi della famiglia, verrebbero considerati incongrui: partirebbero così le verifiche.



Con un'incongruità giustificata i benefici saranno applicati; in caso contrario, oltre alle conseguenze previste per legge, il richiedente sarà escluso per i successivi due anni dai benefici. La dichiarazione sulle informazioni aggiuntive è obbligatoria per chi chiede di ottenere le agevolazioni previste per la frequenza dei nidi d'infanzia comunali (e in gestione all'Asp Valloni Marecchia).



"Asili gratis e costi invariati delle mense – spiega Chiara Bellini, vicesindaco di Rimini – rappresentano i due punti fondamentali nei servizi scolastici a domanda individuale del prossimo anno. Misure forti, applicate grazie ad un investimento triennale per sostenere e promuovere il più possibile la frequenza dei nidi e dei servizi per l'infanzia da parte delle famiglie riminesi. Proprio per garantire che ogni euro investito vada a sostegno di chi ne ha bisogno, abbiamo sviluppato un sistema di verifica incrociato, in grado di approfondire la bontà e veridicità delle domande. Uno strumento snello che, insieme alla semplificazione delle procedure, permetterà agli uffici di elaborare con meno tempo e più precisione le graduatorie".