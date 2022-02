Santarcangelo, scuole presidiate dalla polizia locale contro lo spaccio

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:24 - 11 Febbraio 2022

Succursale Saffi di via Galilei.

È iniziata da qualche settimana l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte del Comando di Polizia locale Valmarecchia nei pressi degli istituti scolastici di Santarcangelo.



I controlli, che rientrano nell’ambito del protocollo d’intesa “Scuole sicure” sottoscritto fra Prefettura di Rimini e Amministrazione comunale, hanno permesso di svolgere un’attività di vigilanza nei pressi dell’istituto superiore Einaudi-Molari di via Orsini, della scuola media Franchini e della succursale Saffi di via Galilei. Quattro le pattuglie impegnate al momento nel progetto, per un totale di dodici ore di attività di controllo e prevenzione che proseguirà fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022 con ulteriori servizi mirati. “Il progetto Scuole sicure – commenta l’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti – dà continuità all’attività di presidio nei luoghi di aggregazione giovanile dopo l’aumento, nel periodo estivo, dei controlli presso i luoghi più sensibili del capoluogo e delle frazioni. La sicurezza dei ragazzi, questione prioritaria per questa Amministrazione comunale, passa dall’attività di prevenzione e dalle diverse forme di collaborazione tra istituzioni che possono svilupparsi a partire dai luoghi scolastici".