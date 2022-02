Alla guida di un'auto senza patente e assicurazione, sanzionato di 6000 euro

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:24 - 11 Febbraio 2022

Polizia Municipale Unione dei comuni Valmarecchia (foto di repertorio).



Ieri mattina (giovedì 10 febbraio). nel corso di un controllo della circolazione stradale nel Comune di Poggio Torriana, gli agenti della Polizia locale hanno fermato un’autovettura risultata senza assicurazione. Durante i controlli è anche emerso che il conducente era privo di patente di guida: gli agenti l’hanno sanzionato per guida senza patente (5.100 euro) e circolazione con veicolo non assicurato (866 euro). L’autovettura è stata inoltre posta sotto sequestro ai fini della confisca.



Proseguono inoltre, a Santarcangelo, i controlli della Polizia locale in via Ugo Bassi per il rispetto del divieto di transito degli autocarri: sei i verbali elevati nei giorni scorsi.