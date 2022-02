Volontari protezione civile spostati alla biblioteca di Taverna, i dubbi dell'opposizione

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 12:59 - 11 Febbraio 2022

Biblioteca di Taverna.



"Ma che c’azzecca la Protezione Civile con la Biblioteca?". Così inizia la nota della lista civica "Torri Unite" e dell'ex sindaco di Montescudo Monte Colombo Conca Elena Castellari, nel mirino l'amministrazione comunale e quella che l'opposizione definisce "avviata operazione di smantellamento dei servizi". La questione riguarda la biblioteca comunale di Taverna, che - evidenzia la nota - "da quando è stata aperta è diventata un servizio prezioso per i giovani e non solo, anche del circondario". Ora invece la biblioteca dovrà ospitare anche la sede dei volontari di protezione civile.



Il sindaco di Montescudo Monte Colombo Casadei ha infatti proposto all'Unione dei Comuni di trasferire nell'immobile il Centro Operativo Intercomunale (COI) della Protezione Civile dell’Unione Valconca, attualmente dislocata in spazi che saranno utilizzati dal comune di Morciano per l'ampliamento della casa della salute. Proposta rigettata, ma, evidenzia la lista civica, "d’accordo con il sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti, che è presidente dell’Unione della Valconca è stato deciso di trasferire comunque qualcosa nei locali di Taverna, ovvero la sede dei volontari di protezione civile ed eventuali altri servizi per cui gli spazi risulteranno idonei". Così il Centro Operativo Intercomunale rimarrà per il momento a Morciano, mentre i volontari saranno trasferiti a Taverna: "Il senso di questa frammentazione non ci è chiaro e certamente non è funzionale alla valorizzazione di un servizio così importante e apprezzato come quello della Protezione Civile. Ma soprattutto, che c’azzecca la Protezione Civile con una Biblioteca? La condivisione degli spazi, imposta dall’alto e in questa maniera, quali vantaggi porterà?". L'opposizione chiede certezze sul fuutro della biblioteca: "Oppure, come purtroppo immaginiamo già, snaturerà la funzione di quel luogo, deputato alla cultura e alla socialità?".