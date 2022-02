Caro bollette, hotel alcuni gettano la spugna: 'A Pasqua non apriamo'

Attualità

Rimini

11 Febbraio 2022

Hotel chiusi per Pasqua causa caro bollette.

Bollette di luce e gas hanno raggiunto cifre da capogiro con numeri raddoppiati e anche triplicati. Sono rincari che stanno picchiando duro su aziende e famiglie. Bar, ristoranti e alberghi non sono da meno.

Anzi, se possibile, soffrono ancora di più: la mancanza dei turisti e dei clienti che, ad eccezione dei fine settimana, ancora latitano, incide parecchio. E questi costi fissi rischiano di rappresentare la mazzata finale. In Romagna si stima che un albergo su due decida di non aprire per Pasqua. Alcuni sfrutteranno le opportunità offerte dal Sigep per ripartire, per poi tornare a chiudere subito dopo e fino a metà maggio. Altri non correranno il rischio e posticipano l’apertura direttamente in primavera. C'è da dire che molte strutture sono ancora alle prese con le ristrutturazioni, mentre altre, a fronte di poche prenotazioni, preferiscono attendere e "testare" i flussi turistici di questi periodi per poi agire di conseguenza.

Il grido unanime è rivolto al Governo affinchè supporti una filiera che, al momento, si trova in estrema crisi.





Interviste a Patrizia Rinaldis, Presidente AIA Rimini di Riccardo Valentini

Rita Leardini, del gruppo Leardini, vice predidente di federalberghi Riccione di Mary Cianciaruso