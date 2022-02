L'auto precipita nel porto: attimi di paura a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 11:20 - 11 Febbraio 2022

Foto Amato Ballante.

L'auto si sfrena e finisce in mare. E' quanto accaduto nel porto canale di Cattolica oggi, 11 febbraio in tarda mattinata. Immediatamente sono scattati i soccorsi per accertarsi che non vi fosse nessuno all'interno. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori della sezione navale dei vigili del fuoco e i mezzi della guardia costiera. Subito è stato accertato che dentro l'abitacolo non era presente nessuno e che non erano rimaste coinvolte persone nell'incidente. Così i pompieri hanno imbracato la vettura, una Smart, per riportarla sulla banchina utilizzando l’autogru. A quanto pare la conducente avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano e così l'auto è scivolata in acqua. Foto Ballante