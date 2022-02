Calcio Promozione: Gabicce Gradara ospita il Sassoferrato. Papini: 'Serve più fame'

Sport

Gabicce Mare

| 10:56 - 11 Febbraio 2022

Il Gabicce Gradara vuole tornare a festeggiare i tre punti.

Ultima giornata del girone di andata e per il Gabicce Gradara c’è l’ostacolo Sassoferrato Genga (domenica al Magi alle ore 15), terz’ultima della classe con 10 punti, la metà di quelli della squadra di Mirco Papini (20) con una sola vittoria, in trasferta. Una partita da vincere dopo il ko amaro di Fermignano, per girare al meglio e affrontare di slancio il girone ritorno in cui c’è la necessità di mettere il piede sull’acceleratore per risalire la deludente classifica.

Mirco Papini, a Fermignano è stata la sua prima partita sulla panchina del Gabicce Gradara. Come ha visto la squadra?

“A mente fredda il mio giudizio non cambia. La squadra ha fatto una buona partita, ho visto belle trame di gioco, un buon ritmo tenendo conto del lungo stop. Abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco, siamo stati organizzati, propositivi, ma non siamo riusciti a trovare il guizzo vincente pur avendo creato situazioni per farlo. Ci sono mancate concretezza e cinismo. Di converso, abbiamo subito gol nell’unica azione della Fermignanese in cui la squadra tutta si è fatta sorprendere. In questo momento non possiamo permetterci la minima disattenzione”.

Che idea si è fatto sulla squadra. In che cosa deve migliorare?

“Le qualità tecniche della rosa sono indiscutibili, lo vedo anche in allenamento dove si lavora con entusiasmo, voglia e intensità. Dobbiamo da un lato alzare il livello di attenzione collettivo ma soprattutto metterci più fame, più determinazione, avere insomma un altro atteggiamento: se non hai questi requisiti è più difficile fare un salto di qualità perché le doti tecniche da sole non bastano”.

La quinta squadra in classifica, il K Sport Montecchio, è lontana sette punti. La classifica si è un po’ sgranata. Ritiene possibile poter aspirare ancora ai playoff?

“In questo momento non possiamo porci traguardi. Mettiamo da parte la classifica, non guardiamola, e concentriamoci sul salto di qualità caratteriale che ci aspetta. Passa da lì il nostro futuro. In allenamento lavoriamo bene, l’impegno non manca: ora dobbiamo dimostrare i nostri progressi in partita. L’ho detto alla squadra alla ripresa degli allenamenti: dobbiamo crescere sotto l’aspetto mentale. Dopo il Sassoferrato Genga giocheremo in casa nuovamente contro l’Olimpia Marzocca: due impegni che dobbiamo sfruttare al meglio”.

Avrà ancora indisponibili domenica? Schiererà ancora il tridente?

“A parte Innocentini e lo squalificato Ulloa, sono tutti disponibili. La rosa mi dà ampie possibilità di scelta e questo è ciò che ogni allenatore desidera; solo dopo l’ultimo allenamento deciderò la formazione e quanti under schierare: a Fermignano erano tre invece dei due previsti dal regolamento. Vedremo. Quanto al modulo, giocheremo ancora con tre attaccanti”.