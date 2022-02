Cronaca

San Mauro Pascoli

| 08:49 - 11 Febbraio 2022

Tre auto che viaggiavano in via Stradone, che collega la Torre pascoliana con Santarcangelo, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’impatto tra i tre veicoli, una Peugeot, una Audi ed una Y, ha provocato un fortissimo boato avvertito anche da alcuni residenti. Nel sinistro, avvenuto poco dopo le 18 di ieri (giovedì 10 febbraio), le persone a bordo, tra cui una donna incinta, sono rimaste ferite in maniera non grave.