Calcio D: ex Inter e Santarcangelo Gaston Camarà passa alla Sammaurese

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:38 - 10 Febbraio 2022

Camara ai tempi dell'Inter (foto dal sito ufficiale dell'Inter).

Effervescente ultima giornata di mercato. Ricordate Gaston Camarà, l’esterno d’attacco guineano classe 1996, ceduto dal Santarcangelo all’Inter nel 2013 e debuttante con Mazzarri in serie A? Ebbene, dopo varie esperienze a Bari, Modena, Brescia, la stessa Sammaurese, poi in un paio di club portoghesi, eccolo al Paternò dove ha segnato 5 reti in campionato servendo più di un assist. Ora Camarà risale lo Stivale e ritorna in Romagna che lui conosce molto bene, proprio alla Sammaurese. Per Merlonghi sarà l'uomo giusto per dare la caccia al titolo di capocannoniere con i suoi preziosi assist. L'affare è maturato nel tardo pomeriggio: aveva altre possibilità Camarà 8Fano e Troina), ma lui ha preferito la Sammaurese. Per lui l'ambientamento sarà più facile.

La Correggese ufficializza l’acquisto a titolo temporaneo del difensore classe 2003 Nassim Carpio dal Lentigione che si assicura a sua volta Filippo Cuoghi, centrocampista classe 2002. Cresciuto nel settore giovanile del Modena e con trascorsi anche nel vivaio biancoazzurro della Spal, nella stagione 2020/2021 è stato uno dei protagonisti della salvezza in serie D della Bagnolese.

Al Ghiviborgo, in attacco arriva Daniele Melandri, classe 1998dalla Tritium dopo un passato in Serie C con Forlì, Parma e Fano. Il Forlì cede l'attaccante Riccardo Santi, arrivato da poco, alla Caronnese.

L'Athletic Carpi, ufficiale l’arrivo di Andrea Bottalico dal Rotonda. Centrocampista classe 1998, in carriera ha militato a Bisceglie e Andria in Serie C oltre che nelle giovanili del Latina.

All'Aglianese Calcio ritorna Leonardo Chiti, terzino classe 2000. Il Seravezza ingaggia Robert Sheu, terzino classe 2002 proveniente dall'Aglianese, cresciuto nei settori giovanili di Spezia Calcio e Carrarese Calcio.

Il Fanfulla rinforza il reparto offensivo con Antonio Schena, classe 1999. Ex Bitonto, Isernia, Vastese e Corigliano, arriva dalla Real Agro Aversa. Contestualmente, l’Asd Fanfulla comunica l’interruzione del rapporto con Massimo Goh, ex Cattolica.

Tris di cessioni in casa Prato: salutano Gianluca Lugnan, Simone Palermo e Djbril Ba, che si accasano rispettivamente a Pont Donnaz, Scandicci e Vastogirardi.

Infine una curiosità: l’ex biancorosso Giorgio Viti, classe 1999, sarà un nuovo giocatore dell’Rg Ticino. Fino a gennaio aveva giocato nella Paganese in Serie C.