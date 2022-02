Stangata bollette, Bonaccini: "30-40 milioni di costi in più per la sanità pubblica"

Attualità

Rimini

| 18:02 - 10 Febbraio 2022

Stefano Bonaccini.

"La Regione Emilia-Romagna ha stimato che, con questo aumento delle bollette energetiche, per la sola sanità pubblica dell'Emilia-Romagna può esserci un aumento tra 30 e 40 milioni di euro nel 2022". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo a Rimini all'assemblea organizzativa della Cgil. L'Emilia-Romagna, ricorda Bonaccini, "ha il 7,5% della popolazione ma un quarto del totale delle case della Salute di tutta Italia. Rischia di pagare chi ha più sanità pubblica". Secondo il governatore "oggi c'è un'emergenza che non è sanitaria ma che, come quella pandemica, è trasversale a qualsiasi categoria sociale ed economica: è l'emergenza energetica". Da qui la richiesta di intervento rivolta a Stato e Ue: "Capisco che un debito drammatico come quello dell'Italia non possa essere ulteriormente aumentato. Ma se si scosta un po' il bilancio e si chiede all'Unione europea di fare come per i vaccini, in cui anche a debito acquisti un po' di gas se serve a calmierare il costo oggi troppo pesante, è per non farlo scaricare sulle categorie più deboli o sul mondo del lavoro e dell'impresa". Bonaccini lancia anche un ammonimento sulla gestione della transizione ecologica: "Se contrapponi ambiente e lavoro non ce la faremo. E come fai a rinunciare al gas nel momento in cui devi fare la transizione verso le energie rinnovabili? Allora io dico: senza nuovi pozzi e nuove trivellazioni, che mai più devono essere messi in essere, si utilizzi almeno il gas nelle concessioni in essere in questa fase straordinaria per garantire che le bollette possano, mentre investi anche su altro, riuscire a ridursi".