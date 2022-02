Per sfidare la crisi negoziante diventa "influencer" di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 08:12 - 13 Febbraio 2022

Anna Rita Mengozzi in visita alla Palestra Olimpus.



Di Nicola Guerra



Di fronte alla crisi del commercio locale Anna Rita Mengozzi, titolare di AnnaRì Intimo da oltre 16 anni, ha deciso di resistere a testa alta, anzi di fare qualcosa in più. I suoi spot promozionali fatti in casa sono un successo: Annarì, armata della sua simpatia, inizia così per gioco - come ci racconta - ad indossare i pigiami della sua bottega per pubblicizzarli in divertenti sketch. Visualizzazioni e like non tardano ad arrivare, anzi questa operazione attira fin da subito l'interesse degli amici commercianti, che adesso si contendono Anna Rita purché giri uno degli spot all'interno della loro attività, e la "trovata" funziona eccome. In questo modo Annarì riesce a sponsorizzare sia i prodotti dei suoi marchi sia i negozi che la invitano, cercando sempre di collegare l'articolo che vende con l'attività che va a promuovere.

Anna Rita è una commerciante molto nota in paese che si è sempre data da fare per promuovere il commercio cittadino da quando ben 16 anni fa ha inaugurato una piccola bottega di 40 mq, cresciuta piano piano per poi ingrandirsi e trasferirsi presso i locali di Piazza Umberto I. Ad oggi Annarì è il punto di riferimento cittadino per l'intimo uomo-donna-bambino e l'abbigliamento per l'infanzia, un settore fortemente danneggiato dalla crisi, conseguenza della pandemia e degli acquisti online fra tutte. "Durante il periodo natalizio ci siamo attivati insieme a tutti i negozianti in una campagna promozionale a favore del commercio locale, con locandine e cartoline che invitavano all'acquisto presso le attività del territorio" ci racconta Anna Rita.

Ancora oggi lo spopolamento del centro storico è evidente e non convincono alcune scelte fatte dall'amministrazione comunale per sopperire a questa causa.

"Personalmente trovo che il commercio a Novafeltria stia resistendo nel migliore dei modi, anche grazie alla cooperazione fra noi commercianti. Tuttavia, abbiamo bisogno di collaborazione sia da parte della clientela, sia da parte dell'amministrazione comunale. In molti altri paesi i rispettivi Comuni si sono attivati in qualche modo per affrontare questo difficile momento. Onestamente non vedo questo per quanto riguarda Novafeltria, ma mi rendo conto che la situazione pandemica non abbia aiutato".