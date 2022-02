Morcianolonga: torna la tradizionale gara podistica su strada

Sport

Morciano di Romagna

| 16:30 - 10 Febbraio 2022

Torna la tradizionale “Morcianolonga", la gara podistica su strada giunta alla 16esima edizione, che si terrà domenica 13 febbraio a Morciano di Romagna. La manifestazione inizierà alle ore 08 in piazza del Popolo con partenza in differita dalle 9.00 alle 9.30. "Quest’anno sarà possibile parteciparvi in due modalità – spiegano gli organizzatori – virtuale e in presenza, come tutti gli anni (due i percorsi, da 4 o 10 chilometri)". La scelta è stata quindi quella di far coesistere la versione classica della manifestazione, pur con il rispetto di tutte le norme anti Covid, con la versione "virtuale", introdotta lo scorso anno. "Permetterà a tutti di correre individualmente e in sicurezza – precisano i promotori, anche se non presenti in zona, costituendo così un’opportunità per chi non possa o non se la senta di partecipare di persona".